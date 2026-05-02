お兄ちゃん猫たちにごあいさつする子猫の姿が尊いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「沢山お兄ちゃんがいて良かったね」「みんな戸惑いながらも優しい反応」「よちよち歩きが可愛いですね」といったコメントが集まっています。 【動画：5匹のお兄ちゃん猫が『小さな子猫』と対面した結果……尊すぎる『リアクション』】 鼻チューでごあいさつ Instagramアカウント「ゆうcats」に投稿された