4月27日～5月1日に、通期業績を20％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 大平金東Ｐ 26/ 3199 33231569.8 4/28 中央製名Ｍ 26/ 3 30140 366.7 4/28 マルサンアイ名Ｍ 26/ 9408973 138.5