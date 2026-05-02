プレミアリーグの試合を違法に配信したとして、『Flawless TV』のメンバーに合わせて30年以上の懲役が言い渡された。『BBC』によると、5人のメンバーから構成される違法ストリーミングサイト『Flawless TV』は2016年から2021年の間で違法にプレミアリーグを配信し、5万人以上の顧客を抱え、700万ポンド、現在のレートにして約15億円の収益を上げていたようだ。すでに11年の懲役を言い渡された主犯格であるマーク・グルードは、235