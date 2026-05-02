◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）１００周年記念大会がロンドンで行われ、リーグ戦から登場の世界チームランク２位の日本女子が同５７位のイングランドとの初戦を迎えた。第１試合はシングルス世界ランク５位の張本美和（木下グループ）がイングランドの新星、同２９０位のティアーナー・ユーと対戦し、ゲーム（Ｇ）カウント３―０で先勝し、エースが日本女子に勢いをもたらした。サーブから３球目のバッ