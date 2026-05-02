【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】制作スタッフのSNS内部資料流出が騒がれましたが…テレビ局では芸能人の情報“口止め”規則や講習はある？あ、そっちですね。4月スタートのドラマは各局なかなか面白いものが多いなと思ってけっこう力を入れて見てましたけど。そういえば報道・情報系番組も週末を中心にいろいろ始まってましたよね。正直言ってそっちは「印象薄い」という感じです。前からいろんなとこ