「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦するが、ＷＢＡフェザー級５位で、これまで井上に批判的な姿勢をみせてきた亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝がこの日も井上への