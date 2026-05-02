テレビ朝日系「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間スペシャル」が１日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日、一茂は「ミスタープロ野球」と呼ばれた父・長嶋茂雄さんとの思い出を述懐。「元々、僕、生まれた時から。父親が箱根に別荘を持ってた。父親が昭和３３年に入団したんですよ。読売巨人軍に」と述懐。「（茂雄さんが）入団したきの契約