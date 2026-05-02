イングランドではチェルシーとアーセナルでプレイした元チェコ代表の守護神ペトル・チェフ。イングランドで多くの成功を掴んできた名GKだが、今回チェフのとある選考がSNSで話題を呼んでいる。それは英『GIVE ME SPORT』のインタビューの中で、『自身が所属していた時代のチェルシーと、現在のアーセナルの選手から混合ベストイレブンを選ぶなら？』というものだ。何とチェフはここで全員チェルシー時代のチームメイトを選んだのだ