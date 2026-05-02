駅のトイレから出ると、外で待っているはずの息子がいない――！【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応は母は肝を冷やし、慌てて探し回った。しかし駅の中では見つからず......。福岡県在住の50代女性・Rさんの体験談。＜Rさんからのおたより＞25年前、広島県内のある駅でのことです。その日は幼稚園児の息子を連れ広島へ来ていました。いつもはわたしがトイレに行くとき、息子も一緒に