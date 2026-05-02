◆"古豪復活"インテル、TIの好決算が米国株上昇をけん引 米企業の2026年1-3月期決算が佳境を迎えている。序盤戦でマーケットにインパクトを与えたのは、4月22日（現地時間、以下同）に発表されたテキサス・インスツルメンツ（TI） と23日に発表されたインテル の好決算だ。インテルの1-3月期は、調整後の売上高、営業利益、EPS（1株当たり純利益）が市場予想を大幅に上回り、4-6月期のガイダンス（業績予想）も