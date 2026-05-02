SNSで報告ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチが2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が挑戦する大注目の一戦が行われるタイミングで、米プロボクシング界のレジェンド、テレンス・クロフォード氏が来日。日本の女子プロボクサーと並んだ1枚に反響が広がっている。拳を握り、笑顔で並んだ。黒Tシャツ姿でカメラに視線を送ったクロフォード氏