北海道出身ギターレス4ピースバンドの名無し之太郎が5月1日、東名阪ショーケースライブ＜TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026 -＞のファイナルとなる東京・下北沢MOSAiC公演に出演した。同ツアーは2026年注目のニューカマー3組として名無し之太郎、KI_EN、Fluffyの3組で行われたもの。4月28日の愛知・名古屋HeartLand、4月29日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEに続く、ファイナルの東京・下北沢MOSAiC公演も盛況となった。同ツアー