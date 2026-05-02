ソフトバンクは1日、楽天との試合（みずほPayPay）に4−1で勝利。ソフトバンク先発の上沢直之は初回立ち上がりに苦戦するも、無失点に抑えその後も7回を投げ118球・5安打・7奪三振・4四死球・1失点（自責点0）の好投でチームを逆転勝利に導いた。1日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では上沢の投球が話題に。この日解説で出演していた坂口智隆氏は「初回30球ちょっと投げて今回も苦しいのかなと思ったのですが…