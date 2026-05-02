グラビアアイドルの西永彩奈（30）が今月いっぱいをもってグラビア活動を卒業することを2日までに自身のSNSで発表した。また、所属事務所も退所することを報告し、今後はフリーランスとして活動すると伝えた。西永は「ご報告」として「このたび、2026年5月31日をもちまして、グラビアアイドルを卒業し、SPJEntertainmentを退所することになりました」と報告した。グラドルを卒業し事務所も退所することに「16歳の頃に社長