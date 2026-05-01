「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」が、1976年の日本上陸50周年を祝うキックオフイベントを4月24日に迎賓館赤坂離宮で開催した。セレブリティやプレス、顧客らを招き、ドキュメンタリー映画「VERY RALPH」の上映やパネルディスカッション、ガラディナーを実施。創業者ラルフ・ローレンの次男であるデイビッド・ローレン（David Lauren）チーフ ブランディング&イノベーション オフィサーも出席し、ファッションを通じた日