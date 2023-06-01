富本惣昭 富本惣昭が、舞台「怪物事変」-東京編-に出演が決定。屍鬼（クーラー）と人間の間に生まれた半妖の子、日下夏羽を演じ主演を務める。 「ジャンプSQ.」（集英社）で連載中の人気漫画『怪物事変』の舞台化が決定した。タイトルは『舞台「怪物事変」-東京編-』。主演・日下夏羽役には、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンの菊丸英二役などで知られる富本惣昭が抜擢された。富本が演じるのは、屍鬼（