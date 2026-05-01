【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月にメジャーデビューした5人組バンドNELKEが、5月13日に新曲「Chapter」を配信リリースする。 ■軽快なサウンドにのせて重なるメロディが印象的なポップチューン 「Chapter」は、軽快なサウンドにのせて重なるメロディが印象的なポップチューン。日常のなかに残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出