NELKE、新曲「Chapter」配信リリース決定！区切れない想いと人間の取捨選択を映し出す一曲

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4月にメジャーデビューした5人組バンドNELKEが、5月13日に新曲「Chapter」を配信リリースする。

■軽快なサウンドにのせて重なるメロディが印象的なポップチューン

「Chapter」は、軽快なサウンドにのせて重なるメロディが印象的なポップチューン。日常のなかに残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出す一曲となっている。

本楽曲は、5月8日放送のAIR-G’ FM北海道『IMAREAL』（毎週金曜18時～）で初オンエアされる。オンエアは21時台となり、RIRIKOのコメントも番組内で流される。

なお、NELKEは4月3日から自身最大規模のツアーを開催中。ファイナルは自身初となるホールワンマンをSGCホール有明にて7月10日に行う。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Chapter」

■【画像】「Chapter」の配信ジャケット

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