◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の津田淳哉投手（24）がプロ初登板のマウンドに上がった。大卒3年目の右腕は、2点劣勢の9回に登板。先頭の浦田には制球が定まらずストレートの四球を献上した。続く代打・門脇の投前犠打に素早く反応し二塁送球でアウト。1死一塁で代打・松本を二ゴロ併殺に仕留めて無失点デビューを飾った。