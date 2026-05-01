K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。友人でもロックバンド「ONEOKROCK」のTakaとのやり取りを明かした。Takaと友人関係にある武尊。しかしTakaは武尊の引退試合当日、アジアツアーでマレーシア・クアランプールのライブがあったため会場に足を運ぶことは叶わなかった。TakaはライブのMC中に「今日は大事な弟分の武尊が引退試合をしてま