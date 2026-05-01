K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝team VASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。友人でもロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaとのやり取りを明かした。

Takaと友人関係にある武尊。しかしTakaは武尊の引退試合当日、アジアツアーでマレーシア・クアランプールのライブがあったため会場に足を運ぶことは叶わなかった。

TakaはライブのMC中に「今日は大事な弟分の武尊が引退試合をしてます」と口にした上で、「素晴らしい勝利が出来て、それを見て気持ちを奮い立たせてステージに立ってます」と報告していた

武尊は「僕の試合を見るためにライブ開始を遅らせて、ライブギリギリまで試合を見てくれたみたいで僕が勝った瞬間に“ヨッシャー！”とステージに走りに行ったみたいで…」と裏話を明かした。

試合直後に勝利報告の電話をするとTakaから「すごくパワーをもらったよ」と言われたという。

そして「いつもパワーをもらってて、Takaさんはここ数日、体調が良くなかったみたいだったので逆にパワーを送れたのかなと思うとうれしいです」と笑顔を見せた。