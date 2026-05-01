フィギュアスケートの三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアは1日、木下グループ presents Bloom On Ice 2026に出演しました。先日の引退会見では、長岡柚奈選手・森口澄士選手のゆなすみペアに「持っているものは世界トップ。絶対にメダルは取れる」と次世代のスケート界を担う二人に大きな期待を込めたメッセージを送ったりくりゅうペア。公演ではそんな森口選手から「引退した今だから言える、金メダルを取る秘訣知りたい