◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）が、フルカウントを「四球」と勘違いして一塁に歩き出そうとする一幕があった。5回1死の第3打席。カウント2―2からの7球目の内角直球を見逃し、ボール判定となったところで一塁へ向かいかけた。マウンドにいる巨人先発・田中将から「おーい！」と呼び止められ“まだフルカウントだよ”と言わんばかりに手で制された。8球目をファウルし、9球