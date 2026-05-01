東京・新宿区のパン屋の前にできた大行列。お目当ては「明太フランス」。今、“明太フランスブーム”が到来中！カリッカリのフランスパンに明太ソースをたっぷり塗った色鮮やかな「明太フランス」は、大人気すぎて販売時間を1日3回に分散。それでも販売30分前になると長〜い行列が。お店こだわりの「明太ソース」は、クリーミーでありながら、明太子の“ツブツブ食感”が消えないように仕上げられているそう。お客さんは「明太フラ