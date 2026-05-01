水道メーターの窃盗事件が相次ぐ中、高圧ケーブルも盗まれました。 和歌山県白浜町によりますと先月２８日、町内の宿泊施設「リヴァージュ・スパひきがわ」で点検に訪れていた業者が室外機に接続されている高圧ケーブルが切断されていることに気付き、町に通報しました。 高圧ケーブル・計２４０ｍと、アース線・計４０ｍが盗まれていたということです。 高圧ケーブル