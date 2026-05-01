熊本県に住む50代の女性が、SNS上で投資話を持ちかけられ、約8200万円をだまし取られました。 警察は詐欺事件として捜査を進めています。 現金をだまし取られたのは、熊本県北部に住む50代の女性です。 警察によりますと、今年2月下旬に女性のSNSに「日本人男性」を名乗る人物から「友達になりましょう」とメッセージが届きました。 その後、相手の人物は会話をするため別のSNSに移るように求め、そのSNSで、お金に関す