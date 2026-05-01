熊本県に住む50代の女性が、SNS上で投資話を持ちかけられ、約8200万円をだまし取られました。

警察は詐欺事件として捜査を進めています。

現金をだまし取られたのは、熊本県北部に住む50代の女性です。

警察によりますと、今年2月下旬に女性のSNSに「日本人男性」を名乗る人物から「友達になりましょう」とメッセージが届きました。

その後、相手の人物は会話をするため別のSNSに移るように求め、そのSNSで、お金に関する話をするようになった後、相手から「投資の勉強をしないか」と持ちかけられたということです。

女性は相手に指示されて、「日本円をアメリカドルに交換するアプリだ」と、言われたアプリをダウンロードし、このアプリで相手から「この口座に10万円を振り込んでください」と言われて送金すると、画面上では2万円の利益が出たような表示がされました。

すると今度は相手から「投資額を増やさないか」と呼びかけられ、「暗号資産のアプリ」とされるアプリをダウンロードして相手の指示を受けて、暗号資産を十数回に分けて約8200万円分、購入しました。

その後、相手は別のアカウントを示して「このアカウントに送ってくれ」と指示したため、購入した暗号資産を送ったということです。

しかし最初に「利益が出た」と表示されたアプリで、女性が利益分を引き出そうとしましたが、「税金がかかる」などと言われて引き出せなかったことを不審に思い、友人に相談して被害に気付き、4月中旬に警察に届け出ました。

警察はSNS型の投資詐欺事件として捜査を進めています。

警察は「SNS上で知り合った人物を簡単に信じない」「SNSで個人情報を教えない」「SNS上で『儲かる』という話は詐欺だと思ってほしい」と呼びかけ、「不審に思ったら家族や警察に相談を」と注意喚起をしています。