物価高で外食のハードルが上がる中、「遠出は控えて近場で楽しみたい」というGW需要が高まっている。そんな今、改めて支持を集めているのが回転寿司。フードアナリストの重盛高雄さんは、「回転寿司は外食の中でも満足感と価格のバランスが優れていて、家族でも1人でも年齢問わず利用しやすい“間口の広さ”が強み」と話す。【写真】回転寿司も本格化！GWに食べたい“本格寿司”の数々値上がりしてもお得。満足感が強み！しか