【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（デイ4／日本時間5月4日）【実際の映像】ラリー車をドローンが追走！話題の圧巻光景スペインのカナリア諸島を舞台に開催されたWRC第5戦。最終日のパワーステージ（PS）では、猛スピードで崖沿いのワインディングを駆け抜けるラリーカーを、至近距離から追走し続けるドローンやヘリによる圧巻のカメラワークが披露され、「映画みたい」などと驚きの声が上がった。