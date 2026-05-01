NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。巨人は6選手を入れ替えました。登録となったのは、再昇格となる中山礼都選手と若林楽人選手。またこれが今季初昇格となる高梨雄平投手です。中山選手と若林選手はともに開幕一軍を勝ち取るも、状態をあげきれず。4月序盤に抹消となりファームで再調整を行っていました。中山選手はファーム8試合の出場で打率.409と猛アピール。若林選手も16試合の出場で1本塁打含む打率.273をマークしていまし