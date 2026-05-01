実兄とは無関係だと強調しながら、実姉は着実に芸能界へと進出している。BLACKPINKのジスをめぐる現在の違和感は、実兄の疑惑そのものだけに留まらない。【写真】見えちゃいそう…BLACKPINKメンバーの大胆キャバレー衣装兄との関係には厳格な一線を引く一方で、姉は「ジスの実姉」という看板を前面に出して芸能界での存在感を強めている。そのアンバランスさが、かえって「家族ブランド」をめぐるねじれを際立たせている。ジスの実