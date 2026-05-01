愛知県豊田市で女子高校生が殺害された未解決の強盗殺人事件から5月2日で18年となるのを前に、警察が情報提供を呼びかけました。2008年5月2日、豊田市生駒町で当時高校1年の清水愛美さん(当時15)が帰宅途中に何者かに殺害され、ショルダーバッグを奪われた強盗殺人事件は、現在も未解決のままです。1日朝は名鉄豊田市駅などで、警察官らおよそ30人が清水さんが着ていたものと同じジャージの写真を載せたティッシ