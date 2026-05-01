5月1日（現地時間4月30日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではニューヨーク・ニックスが敵地のステイトファーム・アリーナに乗り込み、アトランタ・ホークスとの第6戦に臨んだ。 3勝2敗でシリーズ突破に王手をかけるニックスは試合序盤こそ競った展開になったものの、2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始4分10秒から