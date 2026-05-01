有名投資家のアナリストを名乗る人物からLINEで勧誘された竹田市の50代女性が、1月から4月にかけて計845万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、竹田市に住む50代女性は今年1月、インスタグラムを見ていると節約や投資に関する広告を見つけ、実在する有名投資家のアナリストを名乗る人物とLINEを交換しました。 やり取りを続ける中で「子どもの教育費用や親の介護費用に備えて投資するべきだ」という親身な