青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林が誕生日月終了を報告し、誕生日会ショットを公開した。４月８日が２８歳の誕生日だった王林は４月３０日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｍｅたくさんの愛に包まれてお誕生日月をおえました！」と記し、誕生日を祝ってもらったショットを複数枚投稿。「２８歳、王林からもたくさんの愛をみんなに届けたい