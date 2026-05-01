季節の変わり目や紫外線が気になるこれからの時期、ベタつきと乾燥のバランスに悩む方も多いはず。そんな女性におすすめなのが、SKINFOODの新作「ピーチコットンジンクPCAマスク」と数量限定セット。桃由来のうるおいとさらさら感を両立した“うるさら肌”へ導くアイテムは、毎日のケアを心地よく格上げしてくれます♡ 桃の恵みで叶えるうるさら肌 ピーチコットンラインは、ビタミンCを豊富に含むフレッシ