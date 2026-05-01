アニメ『ちいかわ』の第2弾PVが公開され、あわせて古本屋の声優を務める春海百乃からコメントが到着した。 参考：人気キャラの共通点は“キューアグ”？『ちいかわ』などにみる“不憫でかわいい”心理 『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがXに投稿している漫画作品。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気