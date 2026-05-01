中日は３０日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に２―６で敗れて借金１１となった。井上一樹監督（５４）は「ヒュンメルさんがあれだけ空振りしているというところで、１番最後に１番甘いボールを投げとったのでは勝てませんよ、という話です」と同点の７回に決勝打を許した２番手・メヒアのピッチングに注文をつけた。３、４月は８勝１９敗とスタートからいきなりつまずいた中日だけに、ここから何とか巻き返したいところだが、５月