リング誌インタビューに登場ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人が、5月2日に東京ドームで決戦を迎える。日本ボクシング史に残るビッグマッチを前に、ラモン・カルデナス（米国）が米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」のインタビューで展望を語った。カルデナスは昨年5月、米ネバダ州ラスベガスで井上と激突。2回にダウンを奪うなど健闘を見せたが