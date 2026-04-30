FANTASTICSがニューシングル「SUNFLOWER」を6月17日(木) に発売することを発表した。表題曲「SUNFLOWER」は＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞のテーマ曲となっている。ひまわりのように真っ直ぐ、葛藤や迷いを越えて未来へ進み咲き誇る決意を込めた一曲だ。MV盤には表題曲「SUNFLOWER」のMusic Videoに加えMusic Video Making Movieを、LIVE盤には＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 ”BUTTERFLY EFFECT”＞から2025年11月8日