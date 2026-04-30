『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマで活躍した俳優のひでおが、海外からのオファーと、世界を視野に入れた自身の仕事観について熱く語った。【映像】中国でバズった「半沢直樹」俳優ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2