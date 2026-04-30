『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマで活躍した俳優のひでおが、海外からのオファーと、世界を視野に入れた自身の仕事観について熱く語った。

【映像】中国でバズった「半沢直樹」俳優

ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別コンテンツが放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

若い時に鍛えられたお酒の強さを武器に海外の人々と交流を深めてきたひでおに対し、はるかが「あっちに住みたいとか、もうどんどん世界に出たいみたいな気持ちが強い？」と質問。ひでおは「出たいというか、ご縁をちゃんとチャンスをモノにしたいって感じですかね」と、舞い込む好機に対して貪欲な姿勢を見せた。

現在ひでおは中国版インスタグラムでの人気をきっかけに中国の方のビジネスもやっており、自己紹介ではグローバルな活動の展開を明かしていた。そんなひでおの元には外資系の会社から頻繁に誘いがあるという。「結構、何度も外資の会社からオファーは来るんで。『石黒さんだったら、中国ですごくチャンスあるんで、一緒に行きましょう』みたいな感じで言われるんで」と、具体的なスカウトの内容を告白。

ひでおは「人生一度きりだし、ここで人生終えるよりはどっちも頑張りながら、倍頑張る感じ」と決意を語る。この姿勢に対し、経営者であるはるかも「なんか、縁を大切にするって本当に重要だよね」と深く共感していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。