エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）こんにちは〜〜〜！ 井口裕香です！「尻トレの話はよく聞くんですが、胸トレは何かやっていますか？」とご質問をいただいたので、今回はお胸のトレーニングやケアの話、最近感じている体の変化についてお話ししたいと思います。30代半ばを過ぎると、年齢と共に、お胸は油断するとハリがなくなったり、垂れてしまったりする感じが……あるんですよねぇ。昔はこんなこと感じなかったのに。