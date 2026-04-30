円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、7月10日に『ウルトラマンの日 in 杉並公会堂』を東京・荻窪の杉並公会堂にて開催。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する『ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ』を開催する。【写真】『ウルトラマンティガ』30thのキービジュアルイベントは7月10日の「ウルトラマンの日