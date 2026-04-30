札幌市営地下鉄の南北線で４月３０日朝、車両の不具合があり、一時運転見合わせとなりました。運転再開までおよそ４時間。朝の通勤ラッシュを直撃しました。午前７時２０分ごろ、地下鉄南北線の自衛隊前駅近くの車両基地から真駒内駅に向けて走行していた回送電車で車両の不具合があり、運転士が緊急停止させました。平岸ー真駒内間は運転を見合わせ、麻生ー平岸間で折り返し運転が行われました。朝の通勤ラッシュを直