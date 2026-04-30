札幌市営地下鉄の南北線で４月３０日朝、車両の不具合があり、一時運転見合わせとなりました。



運転再開までおよそ４時間。



朝の通勤ラッシュを直撃しました。



午前７時２０分ごろ、地下鉄南北線の自衛隊前駅近くの車両基地から真駒内駅に向けて走行していた回送電車で車両の不具合があり、運転士が緊急停止させました。



平岸ー真駒内間は運転を見合わせ、麻生ー平岸間で折り返し運転が行われました。





朝の通勤ラッシュを直撃した運転見合わせによって、およそ３万２０００人に影響が出ました。

代替バスが運行された真駒内駅前にはバスを待つ人で長蛇の列ができました。



（井上カメラマン）「１１時４０分過ぎです。駅員から地下鉄運転再開の案内がありました。バスを待っていた人が一斉に駅へ移動します」



運転再開したのは午前１１時４０分ごろ。



なぜ、およそ４時間かかったのでしょうか。



札幌市交通局によりますと、午前９時過ぎから始めた自衛隊前ー真駒内間の走行路面と電気設備の点検におよそ２時間を要し、安全を確認するまでに時間がかかったということです。



交通局は、車両の不具合は線路内の壁面に設置されている業務用電話が格納されている箱が落下し、車両に接触したことによるものとしています。



落下原因については引き続き調査しています。