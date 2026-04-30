お好み焼専門店の老舗「ぼてぢゅう」などを運営する「ＢＯＴＥＪＹＵＧｒｏｕｐ」は、大人気テレビアニメ「ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ」とのコラボキャンペーン「腹を空かせる者、美味いもんを求める者、何人も例外なく"ぼてぢゅう"が満腹にするー！」を、５月１４日〜６月１４日の期間限定で開催する。「ＢＯＴＥＪＹＵＧｒｏｕｐ」は地域に根ざした「カジュアルで美味しい日本食文化」の伝統を大切にしながら、常に時代の