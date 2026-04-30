お好み焼専門店の老舗「ぼてぢゅう」などを運営する「ＢＯＴＥＪＹＵ Ｇｒｏｕｐ」は、大人気テレビアニメ「ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ」とのコラボキャンペーン「腹を空かせる者、美味いもんを求める者、何人も例外なく"ぼてぢゅう"が満腹にするー！」を、５月１４日〜６月１４日の期間限定で開催する。

「ＢＯＴＥＪＹＵ Ｇｒｏｕｐ」は地域に根ざした「カジュアルで美味しい日本食文化」の伝統を大切にしながら、常に時代の変化に合わせて挑戦と革新を重ね、国内外へと拡大。その取り組みの一環として、作品の世界観やキャラクターの魅力を体験として楽しんでもらえるコラボ企画を展開している。

本キャンペーンでは、全国のＢＯＴＥＪＹＵ Ｇｒｏｕｐ ３８店舗で、人気キャラクターの桜、楡井、杉下、蘇枋、桐生、柘浦、梶、梅宮らをモチーフとしたこだわりのコラボメニューやオリジナルグッズを販売する。対象店舗には８人の等身大パネルを設置し、フード・ドリンク注文特典としてコラボメニュー１品注文につき「オリジナル特典カード（全８種）」をランダムで１枚プレゼントする。

また、コラボ開催を記念して、お食事券や限定グッズが当たるＸ（旧ツイッター）キャンペーンも同時に開催する。