【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】岩井千怜「不可能に近い」日本に存在しない異次元グリーンの正体優勝者が18番グリーン脇の池に飛び込むのが伝統儀式になっているシェブロン選手権。今年から男子ツアーの「ヒューストン・オープン」が開催されるメモリアルパークGCに会場が移りました。急ごしらえの池にダイブしたのが初日から首位を守ったネリー・コルダ。2位に5打差をつけての圧勝でした。会場は6811ヤード