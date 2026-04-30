民放各局の春の連続ドラマがスタートしました。タイムリープ、警察モノ、考察ミステリーなど共通点が多いラインアップが並びましたが、魅力は様々。記者がおすすめのドラマを独断で厳選し、初回を見た感想を語り尽くします。座談会出席者とイチ推しドラマ田辺里咲（里）３７「刑事、ふりだしに戻る」田上拓明（拓）３４「月夜行路」奥山大輝（奥）２８「夫婦別姓刑事」文学作品が謎解きのヒントに…「月夜行路」里私のおすす